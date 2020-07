Grożą śmiercią i dewastują. Mieszkańcy Wołczkowa zastraszeni z powodu plakatów z prezydentem [ZDJĘCIA]

"Grożą nam wybijaniem szyb, a nawet śmiercią" - skarżą się mieszkańcy Wołczkowa, którzy na swoich posesji nie ściągnęli po wyborach banerów z wizerunkiem prezydenta Andrzeja Dudy.

Witold Witkowski, sekretarz zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim z kolei dodaje, że z tak wielka agresją nie spotkał się jeszcze nigdy.- Plakaty to właściwe wszystkie były nam niszczone, natomiast jeśli chodzi o banery, to na pewno powyżej 80 proc. zostało zniszczone. Kiedyś oblekaliśmy nawet auta, ale zrezygnowaliśmy, bo samochody były niszczone. Spuszczano powietrze, przebijano opony, a nawet wybijano szyby - wspomina Witold Witkowski.Sprawa zniszczenia plakatów i gróźb została już zgłoszona przez mieszkańców Wołczkowa na policję.- Pozrywali wszystkie, zamalowali je. Jak zwróciłem uwagę, żeby tego nie robili, to powiedzieli, że mi kamienie uwiążą i wywiozą nad Głębokie. To dlatego, że wisi u mnie baner prezydenta Dudy. - Tutaj agresja jest z tej strony dość mocna, nawet są groźby. U mojej kuzynki nie dość, że został wymalowany prezydent Duda, to jeszcze jej rzucali kartki z groźbami. Ona się po prostu bała. Ja jej mówiłem: to nie zawieszajmy, bo ktoś szybę zbije jeszcze czy cokolwiek gorszego - opowiadają mieszkańcy Wołczkowa.Według analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego - zwolennicy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia wobec zwolenników PiS niż na odwrót.