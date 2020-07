Szyjące Babeczki potrzebują wsparcia

Przez ostatnie miesiące szyły maseczki dla całego Szczecina, teraz potrzebują pomocy. Chodzi o kobiety z grupy Szyjące Babeczki utworzonej z pań, które wolontariacko zaopatrywały w maseczki ochronne służbę zdrowia, ale też zwykłych mieszkańców.

Gdy epidemia zaczęła opadać i środki ochronne nie były już tak bardzo potrzebne, nie chciały zaprzepaścić energii, jaka się wytworzyła i chcą dalej pomagać.Teraz maszyny do szycia wykorzystują do tworzenia m.in. zabawek, worków gimnastycznych, poduszek i toreb. Wszystko to przekazują na licytacje charytatywne dla potrzebujących.Potrzebują jednak pieniędzy na materiały do ich tworzenia, dlatego utworzyły zbiórkę na portalu internetowym . Do zebrania jest 1,5 tys. złotych.