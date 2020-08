Nieznany sprawca pomazał drzewa w Puszczy Bukowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ktoś pomazał drzewa w Puszczy Bukowej. Nieznany sprawca namalował sprayem na pniach litery E.

- Nie są to oznaczenia leśniczych - mówi Daniel Pogorzelec, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Gryfino. - Staramy się wyznaczać drzewa dość skromnie, żeby to nie rzucało się w oczy i nie psuło obrazu całego lasu. Tu rażącym kolorem, wielkim literami. Kogoś poniosła fantazja. Boimy się, że to może nakręcać kolejną falę być może graffiti na drzewach.



Na razie leśnicy nie wiedzą, kto to zrobił. Sprawa została natomiast zgłoszona do Straży Leśnej. Za niszczenie drzew grozi kara grzywny.