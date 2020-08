Pomimo pandemii, plaże pękają w szwach [ZDJĘCIA]

Pełne słońce, lekki wiatr i temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza - na takie warunki turyści wypoczywający nad Bałtykiem czekali od początku wakacji.

Nad morze przyjechały tłumy turystów, a plaże od początku weekendu są oblegane. W sobotę od rana w kierunku kołobrzeskiej plaży podążały osoby spragnione kąpieli słonecznych i ochłody w morzu.Naszemu reporterowi wczasowicze mówili, że podczas urlopu chcą przede wszystkim wykorzystać świetną pogodę. - My przyjechaliśmy generalnie z nastawieniem na odpoczynek. Trochę planowania, potem wyjście do miasta, popalać się, wykąpać i korzystać z pogody. - Każdego roku jeździmy nad morze, zawsze trafiamy na pogodę. Jeśli nam się nie zdarzyło, żebyśmy pogody nie mieli - mówili turyści.Według prognoz do końca weekendu warunki do plażowania będą idealne. Pamiętajmy jednak, by podczas wypoczynku na słońcu pić duże ilości wody, a także stosować kremy z filtrem.