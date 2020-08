Prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów: Lotnisko działa normalnie

Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów działa normalnie, nie grozi mu żadna upadłość, tak jak sugerują to niektóre gazety - zapewnia prezes portu Maciej Dziadosz.

Spółka wypłaciła pensje w terminie. Teraz stara się o wyrównanie strat spowodowanych epidemią. Na to jednak musi wyrazić zgodę Komisja Europejska - mówi prezes Maciej Dziadosz. - Samoloty latają, pasażerów zapraszamy. Jest ich coraz to więcej. Spółka nie ma zamiaru ogłaszać upadłości. Do czwartku mamy zredagować tabelę do rządowego wsparcia w ramach utrzymania minimalnego poziomu operacyjnego dla lotnisk. Do czwartku te tabele zostaną przesłane do ministerstwa tak, jak było we wniosku.



Informacje, które pojawiły się w niektórych gazetach i portalach internetowych o rzekomym upadku lotniska bardzo szkodzą spółce - mówi prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. - Dziś odbieram dziesiątki telefonów z pytaniami czy zamykamy lotnisko. Proszę powiedzieć, że lotnisko działa normalnie, funkcjonuje i bezpiecznie operuje, bo to jest najważniejsze. Bo jeśli będziemy się nawzajem straszyć, to nic nam to nie da.



Port Lotniczy Szczecin Goleniów oszacował swoje straty związane z blokada gospodarki podczas epidemii na ponad 4 miliony złotych. Pieniądze mogą trafić do spółki pod koniec miesiąca wszystko jednak zależy od decyzji Komisji Europejskiej.



Lokalny dodatek jednej z gazet w Szczecinie napisał, że lotnisko Szczecin-Goleniów "jest na krawędzi bankructwa. Wedle marszałka województwa zagrożone są sierpniowe wypłaty dla pracowników".