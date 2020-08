Zatrzymania członków grupy handlującej dopalaczami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Doprowadzili do śmierci dwóch osób, w tym 14-letniej dziewczyny ze Szczecina. Prokuratura Krajowa zatrzymała 21 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała dopalaczami za pośrednictwem stron internetowych.

Przestępcy wprowadzili do obiegu substancje psychoaktywne za kwotę ponad 10 milionów złotych - mówi Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie. - Za pośrednictwem strony, jej użytkownicy dokonywali zakupy dopalaczy. Były dystrybuowane za pośrednictwem paczkomatów, w których ci klienci indywidualni odbierali. Następnie za pośrednictwem rachunków bankowych dochodziło do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa.



Spośród zatrzymanych 21 członków grupy przestępczej, 9 z nich jest już aresztowanych. Czterech kolejnych jest poszukiwanych listami gończymi.



- W wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej jedna osoba na terenie Szczecina oraz jedna osoba na terenie Radzynia Podlaskiego. Wiele osób, po zażyciu tych szkodliwych substancji, przebywało w szpitalach na terenie całego kraju - dodała Zapolnik.



Prokuratura Krajowa w Szczecinie chce zakończyć śledztwo w tej sprawie jeszcze w tym roku. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.