Bezpieczniej w Stargardzie

Droga do szkoły dla stargardzkich uczniów będzie bezpieczniejsza. Drogowcy przebudują przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego - właśnie ze względu na to, że tamtędy prowadzi droga wielu uczniów do pobliskiej podstawówki.

Przejście będzie podniesione, przez co kierowcy będą musieli zwalniać. Będzie również dodatkowo oświetlone. Prace warte 120 tysięcy złotych zakończą się we wrześniu.



Podobne zmiany czeka przejście na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Wojska Polskiego, a dodatkowe oświetlenie pojawi się przy zebrach na ulicach Czarnieckiego, Staszica, Warszawskiej i Tańskiego.