Korki na drogach regionu [AKTUALIZACJA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na drogach regionu widać weekendową zmianę turnusów nad morzem.

Godz. 12.00

Korków na drogach w regionie ciąg dalszy. Teraz najtrudniejsza sytuacja jest na obwodnicy Goleniowa. Korkuje się zjazd z drogi S6 w drogę S3 w stronę Szczecina. W obie strony korkuje się też autostrada A6 od Podjuch do Węzła Rzęśnica. Coraz mniej komfortowo wraca się także znad morza - gęsto jest na S3 między Wolinem a Miękowem. Polecamy trasę alternatywną przez Stepnicę.



Godz. 11.00

W ciągu ostatniej godziny odkorkowała się S3 przed węzłem Klucz w stronę Szczecina, ale pozostał zator na A6 w stronę Świnoujścia. Jedziecie w żółwim tempie od Podjuch do Węzła Kijewo.



Gęściej też na obwodnicy Goleniowa i na S3 w okolicy Babigoszczy i potem Ostromic.



Jeśli chcecie wjechać do Świnoujścia przez przeprawę Karsibór - poczekacie na prom około pół godziny. Tyle samo czeka się na wyjazd z kurortu.



Coraz większy ruch widać również na trasach znad morza w stronę Szczecina - zwłaszcza na wysokości Klinisk.



Godz. 10.00

Długi korek ustawia się na trasie S3 od Wysokiej Gryfińskiej w stronę Szczecina przez Węzłem Klucz. Mamy doniesienia o wypadku, ale to informacja jeszcze niepotwierdzona.



Kolejny korek - długi na 10 kilometrów, ustawia się na autostradzie A6 od Podjuch aż do Węzła Rzęśnica.