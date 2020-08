Przedsiębiorcy krytykują Pakiet Grantowy. Urząd Pracy się tłumaczy [ZDJĘCIA]

System zadziałał sprawnie i wygrali ci, którzy byli najszybsi - tak dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Przewoda odniósł się do zarzutów przedsiębiorców, którzy nie dostali wsparcia z Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego.

To program, w którym do podziału było 50 milionów złotych.- W maksymalnych momentach publikowania tych wniosków, obciążanie serwera nie przekraczało 60 proc. Jednocześnie, na serwerze w przeciągu tych kilku minut pracowało ponad 6600 użytkowników. I ten serwer, i ta infrastruktura techniczna z tymi obciążeniami dawała sobie radę - przekonywał Przewoda.Przedsiębiorcy z regionu uważają jednak, że reguła "kto pierwszy, ten lepszy" była krzywdząca i zamknęła wielu z nich drogę do otrzymania wsparcia.- Nie było możliwości zapisania tego wniosku, na czerwonym się wyświetlił komunikat: "błąd". - Wypełniłem wniosek w 12 minut. Jak widać to było za długo. - Wypełniałam niby trzy razy, ale cały czas mnie wyrzucało, co już sprawiało, że ten czas upływał - opowiadali szczecinianie.Przewoda dodał, że wszyscy, którzy mają zastrzeżenia do działania systemu, mogą skontaktować się z Urzędem Pracy telefonicznie lub mailowo.