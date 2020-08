Burmistrz Polic o przeszukaniu przez CBA: "to naruszenie dóbr osobistych"

"Działania prokuratury i CBA odbieram jako naruszenie dóbr osobistych" - napisał w komunikacie burmistrz Polic Władysław Diakun.

Diakun odniósł się do rewizji, które zostały przeprowadzone przez śledczych we wtorek w jego mieszkaniu. Jak informuje prokuratura, sprawa ma związek z tzw. aferą policką.We wtorek funkcjonariusze CBA przeszukali 16 miejsc w związku z nowym wątkiem śledztwa dotyczącym afery polickiej. Przeszukania odbyły się m.in. w Urzędzie Miasta w Szczecinie, TBS Prawobrzeże, a także w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.Do burmistrza Diakuna funkcjonariusze CBA zapukali o 6:00 rano. W tej sprawie burmistrz Polic wydał oświadczenie, w którym czytamy: "Działania Prokuratury oraz funkcjonariuszy CBA odbieram jako naruszenie dóbr osobistych moich oraz mojej rodziny. Dlatego też wtargnięcie do mojego domu o godzinie 6:00 rano, przeszukiwanie i zatrzymanie osobistych rzeczy należących do mnie i mojej rodziny, jedynie na podstawie słabo doprecyzowanych przypuszczeń, a nie twardych dowodów, uważam za incydent, który nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Na czynności przeszukania będę składał zażalenie do właściwego sądu".Nowy wątek śledztwa dotyczy m.in. płatnej protekcji, ingerencji w przetarg o charakterze publicznym. Dotyczy również przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowych.