Szczecińscy naukowcy zidentyfikowali obrońców Westerplatte

Naukowcy ze Szczecina zidentyfikowali pięciu żołnierzy odnalezionych na Westerplatte w ubiegłym roku. To efekt prac prowadzonych przez PUM, prokuraturę IPN oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzięki pracy antropologów i genetyków pod kierownictwem dr. hab. Andrzeja Ossowskiego udało się porównać profile genetyczne żołnierzy i członków ich rodzin.

- Od początku podejrzewaliśmy, że to Westerplatczycy, którzy polegli podczas niemieckiego ataku, który rozpoczął się pierwszego września 1939 roku - mówi Ossowski. - Udało się potwierdzić, że są to rzeczywiście żołnierze, którzy polegli w 1939 roku podczas walk na Westerplatte. A do tego udało się zidentyfikować aż pięciu z nich.Archeolodzy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnaleźli 9 szkieletów zakopanych w parku na terenie Westerplatte.- Najtrudniejsze było jednak znalezienie krewnych, aby pobrać materiał genetyczny do badań - mówi Tomasz Jankowski z prokuratury IPN w Gdańsku. -Identyfikacja pozwoli teraz na godny pochówek odnalezionych żołnierzy. Spoczną na Westerplatte, gdzie ma powstać nowy oddział Muzeum II Wojny Światowej.Zidentyfikowani żołnierze to: plut. Adolf Petzelt, kpr. Bronisław Perucki, kpr. Jan Gębura, leg. Józef Kita, st. strz. Władysław Okrasa.