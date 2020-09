Konfederacja: apelujemy do marszałka Geblewicza, żeby poszedł po rozum do głowy...

Konfederacja apeluje do marszałka województwa o zaniechanie politycznych gier. Olgierd Geblewicz bezczelnie łamie umowę - uważają zachodniopomorscy działacze Konfederacji. Chodzi o lotnisko w Goleniowie.

Kilka dni temu marszałek poinformował, że jako jeden z udziałowców wstrzymuje dofinansowanie dla portu lotniczego. Zdaniem Marcela Dudy z Konfederacji to typowo polityczna zagrywka przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, która nie służy regionowi.- W związku z tym apelujemy do marszałka Geblewicza, żeby poszedł po rozum do głowy, przestał działać na szkodę regionu i dofinansował to lotnisko wywiązując się w ten sposób z umowy, bo może w ten sposób uratować lotnisko przed upadłością - mówił Marcel Duda.Olgierd Geblewicz swoją decyzję uzasadnia brakiem wsparcia ze strony rządu. Z kolei rząd zapewnia, że wsparcie będzie, bo dla wszystkich lotnisk w Polsce pieniądze są zabezpieczone, ale "zielone światło" na ich przekazanie musi dać Komisja Europejska.