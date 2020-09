Fot. KPP w Stargardzie

Uciekał przed policją, nie miał prawa jazdy, jego samochód badań technicznych i ubezpieczenia, a za kierownicę usiadł pod wpływem amfetaminy.

To 29-latek, którego zatrzymali stargardzcy policjanci. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli, próbował uciekać po polnych drogach i w końcu bezskutecznie usiłował ukryć się w polu kukurydzy.



Na miejscu funkcjonariusze ukarali go mandatem za brak prawa jazdy. Za pozostałe przewinienia odpowie przed sądem.