Szczecińska "Czajka". Radni PiS żądają wyjaśnień od prezydenta

Tym razem brak odpowiedzi będzie skutkował kontrolą w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - mówili radni Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej.

Radni kierują szereg pytań do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w sprawie zrzutu ścieków do Odry przy ul. Zapadłej. Sprawę w weekend nagłośnili wędkarze, którzy opublikowali w internecie film ze zdarzenia.W ubiegłym roku po ulewnych deszczach i wybitych studzienkach na Niebuszewie radni PiS pytali prezydenta Szczecina o harmonogram kontroli infrastruktury wodno-ściekowej. Odpowiedzi do tej pory nie dostali, pytania więc ponawiają.Jeśli odpowiedzi nie będzie, będzie kontrola - mówił radny Maciej Ussarz.- Ja na pewno zapowiada taką wizytę w ZWiK-u. Jak wygląda sprawa oczyszczania studzienek, separatorów i tym podobnych - mówił Ussarz.Rzecznik ZWiK-u tłumaczył na naszej antenie, że zrzut ścieków do Odry to skutek ostatnich opadów. Natomiast radny Marcin Pawlicki w te tłumaczenia nie wierzy.- Pół centymetra spadło wody, a mamy taki zrzut nieczystości. To jest niewspółmierne - mówił Pawlicki.Radna Agnieszka Kurzawa dodała: - Oczekujemy jasnych i szybkich odpowiedzi.Sprawą wyjaśniają się także instytucje wojewody, m.in. Wody Polskie.