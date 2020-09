Jezioro Przybiernowskie jeszcze bardziej przyjazne turystom? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jezioro Przybiernowskie ma stać się przyjazne dla turystów. Trwa planowanie infrastruktury, która powstanie wokół akwenu - zapowiada Lilia Ławicka, wójt Przybiernowa.

- Chcemy po pierwsze molo zbudować, po drugie chcemy zrobić taką wiatę na sprzęt, taki pływający. Chcemy zrobić tam parking z prawdziwego zdarzenia i pole namiotowe. I tam ma być boisko, plac zabaw - wymienia Ławicka.



- Przybiernowianie przyznają, że inwestycja jest potrzebna - mówi Dorota Zganiacz, jedna z mieszkanek.



- Tu ludzie przyjeżdżają z całego województwa, tu latem to jest oblężenie. To byłaby bardzo fajna sprawa, jeżeli coś by się tu zadziałało, ale najważniejsze, to ścieżka spacerowe dla pieszych, ponieważ bardzo dużo ludzi z Przybiernowa przemieszcza się, jak jest ciepło. Żeby tam coś zorganizować, to najpierw trzeba zrobić bezpieczną drogę dla pieszych - przekonuje Zganiacz.



Zagospodarowanie jeziora ma się odbywać etapami. W pierwszej kolejności stare molo zostanie zastąpione nowym.