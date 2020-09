252 metry w dół z komina Wiskordu. Niezwykłe zawody w Szczecinie

Big Tower Szczecin Artistic BASE Jumping Competition 2020. Pierwsza taka impreza - na najwyższym stałym obiekcie do skoków na świecie - zaczęła się w czwartek i potrwa do soboty.

Obiektem przystosowanym do skoków stał się komin dawnych zakładów Wiskord. Na samej górze zamontowano specjalne platformy, z których skoczkowie mogą skakać.

Uczestnicy z całego świata skaczą z 252 metrów i wykonują przy tym artystyczne akrobacje.



- Ryzyko jest zawsze czy to jeździsz na nartach, czy wsiadasz do samochodu, ale najważniejsza jest kontrola i kalkulacja ryzyka. Cały czas sprawdzamy więc pogodę i nasze spadochrony - mówi jeden z uczestników Cameron Tracy z Australii.



- Pomyśl o wszystkich emocjach, których kiedykolwiek doświadczyłaś. Pomnóż je 10 razy, włóż do torby i jeszcze nią potrząśnij. To strach, ekscytacja i radość. Wszystko na raz. Stoisz na krawędzi i boisz się, ale strach trzyma cię przy życiu i sprawia, że wszystko sprawdzasz po dwa razy - mówi Tracy.



- Cały czas sprawdzamy i szukamy okienek pogodowych, aby nasi uczestnicy mogli skoczyć - mówi Kamil Chudzik, organizator imprezy. - Wszystko zależy od pogody. Mamy tutaj najbardziej doświadczonych skoczków na świecie, więc jeżeli tylko oni uznają, że mogą skoczyć, to znaczy, że mogą. No, ale teraz mamy porywy wiatru ponad 50 na godzinę. W tej chwili jest to więc niemożliwe, żeby oddawać skoki z góry.



Filmiki ze skoków będzie można obejrzeć na profilu "Dream Jump" na facebooku w sobotę.