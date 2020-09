Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej podpisali w środę w Szczecinie przedstawiciele państw z Basenu Morza Bałtyckiego.

Morska energetyka wiatrowa ma pomóc w budowie bezemisyjnej energetyki do 2040 roku. Deklaracja ma pomóc w osiągnięciu tego celu - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.



- Która instytucjonalizuje współpracę tych państw, jeżeli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Widzimy ogromny potencjał, jaki drzemie w basenie Morza Bałtyckiego. Chcemy wykorzystać go dla polskiej gospodarki i dla transformacji polskiej energetyki - mówi Kurtyka.



Polska Grupa Energetyczna pracuje już przy planach budowy trzech farm wiatrowych na Bałtyku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.



- Nasze działki są zlokalizowane vis-a-vis Ustki, około 60 kilometrów od brzegu. Będziemy tam lokalizowali trzy spółki, trzy farmy: Baltica 2, Baltica 3 i Baltica 1. Budowę chcielibyśmy rozpocząć w najbliższych kilku latach. A pierwszy prąd żeby popłynął z farm przed 2030 rokiem tak, aby zasilił województwo zachodniopomorskie. Uzupełnieniem oczywiście dla farm wiatrowych - bo pamiętajmy o tym, że jest to źródło niestabilne - będą nowe źródła, które budujemy w Zachodniopomorskiem. Rozpoczęliśmy budowę nowej elektrowni gazowej w Dolnej Odrze - mówi Dąbrowski.



Deklarację Bałtycką na rzecz morskiej energetyki wiatrowej podpisali przedstawiciele Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Estonii, Litwy i Polski oraz Komisji Europejskiej.