Bedka: społeczeństwo przestaje wierzyć w skuteczność walki z koronawirusem

Marcin Bedka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ludzie nie widzą zdrowego rozsądku w obecnych działaniach rządu w walce z pandemią koronawirusa - mówił w "Rozmowie pod krawatem" koordynator Konfederacji w naszym regionie.

Marcina Bedkę pytaliśmy o komentarz do wypowiedzi jednego z liderów Konfederacji. Zdaniem Krzysztofa Bosaka, zapowiedziane "zero tolerancji" jest "bezpodstawne w sensie prawnym albo wprowadzane na kolanie i powoduje chaos".



Marcin Bedka z tą oceną się zgadza.



- Sposób walki z koronawirusem doprowadza do tego, że społeczeństwo przestaje wierzyć w skuteczność tych działań. Ja powiem to na prostym przykładzie. Jak była pierwsza fala pandemii, kiedy było tych zakażeń po 200-300, to rząd pozamykał cały kraj, włącznie z lasami. A w tej chwili to jest pootwierane. Ludzie nie widzą w tym zdrowego rozsądku, a większość nim się kieruje - mówi Bedka.



Polityka "zero tolerancji" ma być odpowiedzią na coraz więcej zachorowań. Dla Szczecinian w strefie żółtej oznacza to także m.in. od soboty nakaz noszenia maseczek w sferze publicznej.