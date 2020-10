Co dalej z kołobrzeskim Sunrise Festival? [ZDJĘCIA]

Sunrise Festival opuści Kołobrzeg - taką informację przekazali w czwartek organizatorzy imprezy.

Wszystko po tym, jak w środę miejscowi radni nie zgodzili się na przekazanie terenów na lotnisku w Podczelu do 9-letniej dzierżawy. Zamiast tego dali zielone światło do organizacji imprezy w Podczelu na kolejne cztery lata.Takie rozwiązanie ostro krytykował Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca imprezy.- Jest to dla nas poważny cios jako dla producenta jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce. Tu nie liczy się mieszkaniec, tu nie liczy się człowiek, tu absolutnie liczy się tylko lobby - ocenił.Jego zarzutów nie chciał komentować kołobrzeski radny, Adam Hok.- Nie będę komentował, bo nie jest to poziom, do którego chciałbym się odnosić. Padły słowa obraźliwe, było mi bardzo przykro. Daliśmy mu jasny sygnał, co dalej: kolejne cztery lata możliwości organizacji Sunrise Festival.Organizatorzy Sunrise Festival poinformowali, że w Kołobrzegu będzie jeszcze jedna edycja imprezy. Następnie poszukają nowej lokalizacji dla wydarzenia, które nad morzem odbywało się od 17 lat.