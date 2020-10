Kawiarenka Polityczna: Jest pomysł na patrona tunelu w Świnoujściu

Tunel w Świnoujściu powinien nosić imię Stanisława Możejki - to pomysł Piotra Słomskiego z Kukiz’15 Koalicji Polskiej. Mówił o tym w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

To Stanisław Możejko był pomysłodawcom budowy tej przeprawy - mówił Słomski. - W związku z tym wydaję mi się, a nawet jestem o tym święcie przekonany, że o tej postaci powinniśmy tutaj wspomnieć i być może byłoby pewną sprawiedliwością dla tej postaci, legendy Solidarności, żeby ten tunel był może kiedyś nazwany jego imieniem.Taką decyzję może podjąć rada miasta Świnoujście.Joanna Agatowska, przewodnicząca SLD Lewica Razem w świnoujskiej radzie miasta mówiła, że z nadaniem imienia można poczekać. Teraz ważne, by inwestycja została zakończona.- Przedwczesne są licytacje, czyim imieniem powinno to być nazwane i kto ma podejmować inicjatywy w tym zakresie. Bardzo bym chciała, żeby to był tunel zgody dla nas wszystkich, żeby wszyscy, którzy współdziałali w tym zakresie, wznieśli się ponad polityczne podziały - stwierdziła Agatowska.Budowa tunelu to wspólny sukces rządu i samorządu Świnoujścia - dodawał Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - To jest dobry przykład, kiedy samorząd współdziała z rządzącymi, nawet jeśli politycznie nie musi im być po drodze, to efekty tego są znakomite.Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej zwracał uwagę także na wkład władz województwa i marszałka. - To jest współpraca samorządu, samorządu województwa, szczególnie prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza i rząd. Zgadzam się z panem posłem Dobrzyńskim, że rząd, który podjął decyzję i przekazał gros pieniędzy, żeby ta inwestycja powstała. Także Marszałek i prezydent Świnoujścia - wymieniał Napieralski.Stanisław Możejko był antykomunistycznym działaczem "Solidarności". W czasach PRL pozywał Służbę Bezpieczeństwa za bezprawne przeszukania i część z procesów wygrał. Był prezydentem Świnoujścia w latach 1998-2000 oraz dwukrotnie radnym miejskim. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 63 lat.