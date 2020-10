Nie będzie pomnika kapitana Konstantego Maciejewicza

Kapitan Konstanty Maciejewicz z wizytą u kapitana Z. Saka. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych kapitana.

Stowarzyszeniu nie udało się zebrać 150 tysięcy złotych, bo tyle miał kosztować monument twórcy szkolnictwa morskiego w Szczecinie.

Stowarzyszenie próbowało dokonać tego przez trzy lata, ale nie ma zainteresowania - mówi Czesław Kramarz, jeden z organizatorów przedsięwzięcia. Pomnik miał stanąć przy al. Piastów 19, gdzie mieściła się pierwsza Szkoła Morska w Szczecinie.



- Maciejewicz odgruzowywał tam budynek, żeby uruchomić szkołę. Tam ją powołał i tam zresztą mieszkał i dlatego to miejsce pierwotnie przymierzaliśmy. Chcemy postawić tablicę. 11 listopada w 130. rocznicę urodzin Maciejewicza chcemy ją odsłonić - powiedział Kramarz.



Kapitan kapitanów - bo tak za życia przedstawiano Maciejewicza, tworzył szkolnictwo morskie także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.



- Był wykładowcą w Szkole Morskiej w Tczewie, która w Polsce powstała w 1920 roku. Był ostatnim komendantem szkolnego żaglowca "Lwów". Sprowadził do Polski jego następcę "Dar Pomorza". Po raz pierwszy w dziejach floty "Dar Pomorza" pod jego dowództwem popłynął w latach 1934-35 w rejs dookoła świata pod biało-czerwoną, narodową banderą. Był pierwszym ambasadorem odrodzonej Polski - Czesław Kramarz wymieniał zasługi Maciejewicza.



Pomnik Kapitana Konstantego Maciejewicza miał przedstawiać jego postać w skali jeden do jednego. Stowarzyszenie, które zbierało pieniądze, ma podjąć decyzję, czy dalej działać, czy się rozwiązać.

