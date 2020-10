Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

źródło: https://pixabay.com/4784916/ID 14995841/(CC0 domena publiczna)

"Szczególnie dziękuję Dyrektorom, że w tym trudnym okresie poradzili sobie z organizacją pracy szkoły, wprowadzając w placówce wszystkie obostrzenia i zalecenia MZ, GIS i MEN. Wykazaliście się szczególną dbałością o zdrowie ucznia" - tak do nauczycieli z okazji ich święta pisze Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - z powodu epidemii koronawirusa wygląda on jednak inaczej niż zwykle.



Zwykle tego dnia uczniowie szli do szkoły z kwiatkiem dla nauczycieli. Dziś zajęcia nie odbywają się. Uczniowie jednak o życzeniach nie zapomnieli.



- Życzę nauczycielom, żeby jak najbardziej troszczyli się o dzieci i żeby było jak najmniej uwag - mówiła jedna z uczennic.



Życzenia złożył, także Minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski.



- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkiego najlepszego, pomyślności, zadowolenia z pracy, ale także zdrowia, bo żyjemy w okresie, w którym to zdrowie jest nam bardzo potrzebne - podkreślił.



Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza w liście do nauczycieli podziękowała za ich pracę i trud wkładany w wychowanie młodzieży. Zwróciła się też do uczniów.



„Jesteście najważniejszą częścią systemu edukacji. Wierzę, że prowadzeni przez swoich nauczycieli i wychowawców realizujecie swoje pasje, odkrywacie talenty i życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam sił i odwagi w pogoni za marzeniami" - czytamy w liście.