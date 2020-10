Szczecin wyłączy tablice Systemu Informacji Miejskiej [ZDJĘCIA]

Tablica na ul. Gdańskiej. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Tablica na ul. Struga. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Tablica przy Bramie Portowej. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Tablice szczecińskiego Systemu Informacji Miejskiej od wielu miesięcy miały m.in. problemy z przesyłem danych oraz zasilaniem. Zostaną wyłączone.

Tablice nie działały w ogóle albo wyświetlały nieaktualne informacje. W poniedziałek np. na drodze wjazdowej do Szczecina działała tylko 1 z 4 tablic.



Nie chcemy kierowców wprowadzać w błąd - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta.



- Coraz częściej te problemy się pojawiają. Tablice zostaną wyłączone - mówiła Łątka.



Co stanie się urządzeniami - czy zostaną zdemontowane, czy będą uruchamiane okazjonalnie, czy może miasto zleci udoskonalenie systemu - taka decyzja jeszcze nie zapadła.



- Ten system w pewnym stopniu się zużył. Próby jego - jak to się mówi fachowo - podniesienia nie okazały się skuteczne - mówiła Łątka.



Tablice zainstalowano 7 lat temu, głównym wykonawcą był rumuński koncern UTI Traffic Management. Cały system, włącznie z kamerami, siecią światłowodową oraz mniejszymi tablicami, kosztował 7 mln zł.