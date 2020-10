Lekceważenie koronawirusa jest bardzo niebezpieczne - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wirusolog odniósł się także do bardzo popularnej w ostatnich tygodniach dyskusji o zakażeniach bezobjawowych.- To jest dyskusja, która może się skończyć tragedią o tyle, że część ludzi słysząc, że jest dziesięć razy tyle zakażeń bezobjawowych co objawowych, uwierzy w to, że już mają to za sobą i nic im nie grozi. Zresztą to już się stało - mówił Gut.W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Od czwartku zmarły 153 zakażone osoby, spośród których 137 miało choroby współistniejące. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 2 888 zakażonych osób.