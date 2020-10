Abp Dzięga udzielił dyspensy na niedziele i święta

Abp Andrzej Dzięga. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy św. na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych - mówi ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - Aby dyspensa była skuteczna i żeby można było z niej skorzystać, należy pobożnie przeżyć Liturgię niedzielnej Mszy Świętej, transmitowaną regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet w swoim domu i ogarnąć modlitwą chorych, personel medyczny, służby państwowe i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz pomodlić się o ustanie pandemii.



Dyspensa nie ma konkretnej daty ważności - dodaje ks. Zyga. - Jest ważna do czasu obowiązywania poziomu obostrzeń właściwych dla strefy czerwonej.



Rygory sanitarne zmniejszają liczbę wiernych do jednej osoby na 7 metrów kwadratowych powierzchni.