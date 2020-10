Starszy sierżant Przemysław Romańczuk zauważył samochód sprawcy na innej stacji. źródło: https://szczecinek.policja.gov.pl/

Chwilę przed zakończeniem pracy do funkcjonariusza z Białego Boru trafiło zgłoszenie o kradzieży paliwa ze stacji benzynowej o wartości 450 zł.

Po drodze do domu starszy sierżant Przemysław Romańczuk zauważył samochód sprawcy na innej stacji.



Zatrzymał kierowcę, chwilę później pojawiło się wsparcie. Jak się okazało mężczyzna próbował ponownie ukraść benzynę - w jego bagażniku policjanci znaleźli 92 litry paliwa o wartości 400 złotych. Do tego tablice rejestracyjne należały do innego samochodu.



Sprawca trafił do aresztu. Grozi mu pięć lat więzienia.