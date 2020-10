Sąd odrzucił zaskarżenie prokuratury ws. pracownika escape roomu

Fot. Radio Szczecin/Archiwum

Pracownik escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek, pozostanie na wolności. Taką decyzję podjął we wtorek Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego zaskarżyła prokuratura.

Radosław D. wyszedł na wolność, ponieważ Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek koszalińskiej Prokuratury Okręgowej o przedłużenie mężczyźnie tymczasowego aresztu o trzy miesiące. Tymczasem zdaniem śledczych nie ustały przesłanki uzasadniające wniosek.



Radosław D. jest jedną z czterech osób podejrzanych o umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci dziewcząt. Podobne zarzuty mają przebywający w tymczasowym areszcie organizator escape roomu oraz jego matka i babcia. Kobiety mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Każdemu grozi do 8 lat więzienia.



Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 4 stycznia ubiegłego roku. Zginęło pięć nastolatek, które bawiły się na imprezie urodzinowej jednej z nich. Zatruły się tlenkiem węgla. Z ustaleń śledczych wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Późniejsza kontrola escape roomu wykazała wiele nieprawidłowości, między innymi brak dróg ewakuacyjnych.



Postanowienie sądu jest prawomocne, nie podlega zaskarżeniu.