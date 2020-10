Goście RSnW: są problemy z nauką zdalną

Fot. pixabay.com / Tomasz_Mikolajczyk (CC0 domena publiczna)

Część uczniów nie jest w stanie brać aktywnego udział w zajęciach online - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". To o nauczaniu zdalnym, które od poniedziałku funkcjonuje w całym kraju.

Do tej pory rodzice zgłaszali wiele problemów, między innymi z działaniem dziennika elektronicznego.



Nauczyciele powinni być w stanie zorganizować zajęcia uczniom - mówił pedagog Bogusław Śliwerski.



- Wszyscy nauczyciele przeszli w toku studiów kształcenie informatyczne. Byli przygotowywani do pracy z nowymi mediami - mówi Śliwerski.



Doktor habilitowany Grzegorz Ptaszek z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uważa, że to przede wszystkim uczniom ciężko dostosować się do nowego trybu nauki.



- Mamy ten element związany z przygotowaniem samych uczniów do uczestniczenia w takiej edukacji, w sposób zapośredniczony. I z tym już nie do końca jest tak dobrze - mówi Ptaszek.



Od poniedziałku prawie 4 miliony uczniów w całej Polsce uczy się w trybie zdalnym. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że resort rozpoczął prace nad zawężeniem podstawy programowej do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Minister edukacji i nauki dodał, że ma świadomość ograniczeń, jakie niesie ze sobą nauczanie zdalne, które obowiązuje w szkołach ponadpodstawowych z powodu pandemii koronawirusa.

