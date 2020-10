Krzystek: potrzeba kompromisu dla jak największej części społeczeństwa

Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To nie jest dobry moment na zmianę prawa - pisze w oświadczeniu w mediach społecznościowych Prezydent Szczecina.

W tych słowach Piotr Krzystek komentuje manifestacje kobiet w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które może skutkować zaostrzeniem ustawy aborcyjnej.



Prezydent Szczecina zaapelował do rządzących o dialog z obywatelami. Zdaniem Piotra Krzystka, ich obowiązkiem jest poszukanie kompromisu, który będzie uwzględniał oczekiwania "jeśli nie całego, to jak największej części społeczeństwa". Za takie włodarz miasta uważa powrót do obowiązujących do tej pory przepisów. Te zakładają aborcję w przypadku poważnego zagrożenia zdrowia i życia dziecka bądź jego matki, a także w przypadku, gdy dziecko jest owocem gwałtu.



Manifestujący w środę w centrum Szczecina podkreślali, że nie chcą kompromisów.



Zdaniem Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, zaostrzenie ustawy aborcyjnej to przekroczenie kolejnych granic.