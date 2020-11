Kolejny dzień protestów [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej po raz kolejny kilkaset osób demonstrowało w Szczecinie.

Protestujący zebrali się na placu Adamowicza. Były przemowy i śpiewy - m.in. piosenek Kayah i Marka Grechuty.



- To kolejny dzień protestów w Szczecinie. W ramach Strajku Kobiet. Nie uzyskałyśmy odpowiedzi na nasze postulaty. - Chcemy mieć wybór; jeśli dojdzie do jakiejś sytuacji, jeśli będziemy potrzebować na przykład aborcji, to chcemy mieć do niej prawo - mówiły.



Nie zabrakło tradycyjnych dla tego protestu wulgarnych okrzyków. Do dotychczasowych żądań czyli m.in. liberalizacji ustawy aborcyjnej protestujące dodały postulaty dotyczące państwa świeckiego, zwiększenia dotacji na służbę zdrowia, ale również

"rzetelnej edukacji o zdrowiu reprodukcyjnym człowieka w szkołach".