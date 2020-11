Specjalne warunki dla handlujących przed szczecińskimi cmentarzami

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Handlowcy, którzy nie mogli sprzedawać kwiatów 1 listopada, mogą do niedzieli funkcjonować w ramach zezwoleń wykupionych od miasta.

Jak mówił na naszej antenie właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Karwowie - Grzegorz Wawrzyniak, to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy ponieśli straty w związku z rządową decyzją o zamknięciu cmentarzy.



- Uzyskamy 80 procent zwolnienia z tej kwoty, czyli opłata będzie wynosiła tylko 20 proc. Przy czym daje się nam jeszcze możliwość stania i sprzedawania towaru do niedzieli. Czyli te osoby, które będą chciały stać i handlować, mają do tego prawo. Ja co roku na wydzierżawienie miejsc wydaję w okolicy 7-8 tysięcy złotych - mówi Wawrzyniak.



Zgodnie z decyzją prezydenta Szczecina - handlowcy, którzy wykupili miejsca przy cmentarzach, do 8 listopada mogą z nich bezpłatnie korzystać.



Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd wesprze samorządy, które skupiły kwiaty od przedsiębiorców.

Jak mówił na naszej antenie właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Karwowie - Grzegorz Wawrzyniak, to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy ponieśli straty w związku z rządową decyzją o zamknięciu cmentarzy.