Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 100 motocyklistów wyruszyło z Wałów Chrobrego na przejazd po Szczecinie. Zrobili to dla kobiet.

To gest wsparcia dla trwającego od ponad dwóch tygodni strajku kobiet, który rozpoczął się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej.



- Motocykl to wolność, a my jesteśmy za wolnością i nie chcemy, aby naszym kobietom tę wolność odebrano. - Widziałem event na Facebooku i stwierdziłem, że czemu nie. Sobota wolna i można sobie przy okazji pojeździć. - Uważam, że kobiety mają swoje prawa. Też trzeba im jakoś pomóc, na pewno to docenią. My też mamy rodziny - mówili motocykliści.



Po przejeździe przez ścisłe centrum Szczecina, motocykliści udali się na Pogodno, a potem wrócili na Wały Chrobrego.