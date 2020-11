Upamiętnili kapitana kapitanów

Kapitan Konstanty Maciejewicz z wizytą u kapitana Z. Saka. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych kapitana.

Tablica poświęcona kapitanowi kapitanów - Konstantemu Maciejewiczowi została umieszczona na budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Tablica zostanie odsłonięta 11 listopada w 130. rocznicę urodzin kapitana Maciejewicza - mówi Czesław Kramarz, pomysłodawca projektu.



- Pionier szkolnictwa morskiego w Polsce, wykształcił pierwsze kadry oficerskie dla marynarki handlowej. Wszyscy ci jego wychowankowie, od Kobylińskich zaczynając wyszli spod jego ręki. Dziwię się na przykład osobiście, że w momencie jak powstawała Aleja Żeglarzy, to pominięto Maciejewicza, a przecież takiego żeglarza w historii żeglarstwa, to trudno znaleźć - tłumaczy Kramarz.



Tablica poświęcona Kapitanowi Konstantemu Maciejewiczowi została umieszczona w miejscu, gdzie po wojnie rozpoczęła działalność pierwsza szkoła morska w Szczecinie.



- Tam była pierwsza szkoła morska, tam obok w tym mieszkaniach zaraz po wojnie mieszkał też Maciejewicz. Miejsce jest więc bardzo silnie związane z Maciejewiczem, on ten budynek wybrał na szkołę morską. Odgruzowywał, zwoził wówczas meble - dodaje Kramarz.



Inicjatorzy projektu chcieli wybudować pomnik kapitanowi kapitanów, jednak nie udało się zebrać w ciągu trzech lat potrzebnej na to kwoty.



Przypomnijmy, Kapitan Konstanty Maciejewicz mieszkał w Szczecinie 25 lat. Przed wojną opłynął kulę ziemską na Darze Pomorza (w latach 1934 - 1935).

