Opłaty za wywóz śmieci i butelkomaty - m.in. o tym w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin

Czy za wywózkę śmieci w Szczecinie zapłacimy więcej? O tym dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Radny klubu Bezpartyjnych, Mariusz Bagiński powiedział, że wszystko stanie się jasne, kiedy rządzący miastem poznają oferty firm zajmujących się wywozem odpadów.- Czekamy na otwarcie ofert, zobaczymy, co rynek pokaże. Podejrzewam, a nawet jestem pewien, że od tego nie uciekniemy - powiedział.Radna Koalicji Obywatelskiej, Dominika Jackowski dodała, że wpływ na wzrost cen ma stale rosnąca inflacja w Polsce.- W tym roku mamy wyjątkową inflację. Wszyscy widzimy idąc do sklepu, że nasza siłą nabywcza się zmniejsza. To wszystko, niestety, przekłada się na usługi - zauważyła.Radny Prawa i Sprawiedliwości, Roman Lewandowski zwracał natomiast uwagę na to, że w przyszłym roku w Szczecinie pojawią się butelkomaty. To urządzenia, do których będzie można wrzucać plastikowe butelki - a one w zamian wydadzą jakiś drobiazg.- W budżecie na przyszły rok pojawiła się kwota 1 mln 250 tysięcy na butelkomaty. Powtarzam: to krok w dobrym kierunku - ocenił radny Lewandowski.Szczecińscy urzędnicy podliczyli, że w tym roku za wywóz śmieci miasto musiało dopłacić 15 mln złotych.