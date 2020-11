Handlujący przy cmentarzach dostaną rekompensatę

Handlowcy spod cmentarzy w Szczecinie otrzymają zwrot pieniędzy za dzierżawę stoisk. Mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 80 procent. Chodzi o okres od 29 października do 1 listopada.

W ten sposób zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera odpowiada na interpelację radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pytali oni o to, w jaki sposób miasto wesprze handlowców, którzy stracili część dochodów po tym, jak rząd zdecydował, że nekropolie zostały zamknięte, z powodu epidemii koronawirusa.Przepiera odpowiada, że wystarczy, że kupcy podpiszą stosowne dokumenty i otrzymają zwrot pieniędzy za dzierżawę. Ponadto wcześniej miasto wydłużyło możliwość prowadzenia handlu aż do 8 listopada.Przepiera zwrócił, także uwagę że z pomocą kupcom ruszyli także mieszkańcy, którzy kupowali chryzantemy nawet do swoich ogrodów, a dodatkowo mogli oni sprzedać kwiaty w ramach skupu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.