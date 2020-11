Już za tydzień ul. Granitowa znowu przejezdna [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dokładnie za tydzień - 28 listopada przywrócony zostanie ruch pojazdów na zamkniętym obecnie fragmencie ul. Granitowej w Szczecinie.

Zakończyły się tam już prace przy budowie infrastruktury podziemnej, trwa budowa jezdni ul. Granitowej i prace brukarskie. W związku ze zmianą organizacji ruchu, przejazd w kierunku Zdroje-Podjuchy zostanie poprowadzony nową jezdnią w kierunku autostrady A6 i dalej ul. Marmurową.



W ramach przebudowy ulic Krygiera i Granitowej rozebrany zostanie także nieczynny most drogowy nad Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa, co pozwoli na wprowadzenie dwóch pasów ruchu w obu kierunkach. Powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie i ekrany akustyczne.



Koszt prac to ponad 104 mln zł. Prawie 73 mln złotych to dofinansowanie unijne.