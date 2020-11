Fot. Izba Administracji Skarbowej Fot. Izba Administracji Skarbowej

24 tony nielegalnych śmieci nie wjechało do Polski - to dzięki akcji zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli ciężarówkę na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Z dokumentów, które pokazał kierowca wynikało, że pojazd przewoził odpady papierowe. W naczepie funkcjonariusze znaleźli jednak znacznie więcej śmieci.



- Okazało się, ze przewoził niedozwolone śmieci: były to odpady zmieszane, które nie kwalifikują się jako odpady, które można wwozić i przetwarzać w kraju - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Zatrzymany pojazd trafił na parking. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie teraz decyzję, czy transport wróci do kraju nadania - czyli do Niemiec - czy będzie utylizowany w Polsce.