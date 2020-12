Radni przyjęli apel o wstrzymanie sprzedaży świnoujskiego oddziału "Gryfii"

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Świnoujściu. Fot. www.msrgryfia.pl

Sejmik głosem radnych KO, PSL, Bezpartyjnych i SLD przyjął apel o "natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży świnoujskiego oddziału Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia".

Radni PiS wstrzymali się od głosu bądź nie wzięli w nim udziału. Przeciw są również związkowcy z Solidarności, choć przypominają, że problem rozpoczął się jeszcze w 2013 roku, gdy zapadła decyzja o łączeniu stoczni w Szczecinie i Świnoujściu.



Jak podkreślała przewodnicząca klubu PiS Małgorzata Jacyna-Witt, także szefowa rady nadzorczej Stoczni Szczecińskiej, która wybuduje nowy dok dla Gryfii, lokalni politycy PO nie potrafią rozmawiać ponad podziałami.



- Gdy działacze Platformy Obywatelskiej zrobili, tak jak robią to w Gdańsku. Przyszli do działacza Prawa i Sprawiedliwości i powiedzieli tak: "słuchajcie nam też zależy na branży morskiej w Szczecinie. W tej jednej sprawie jesteśmy w stanie się zamknąć i nie nawalać w was, będziemy z wami współpracować. Powiedzcie, co jest potrzebne to my będziemy wtedy razem z wami to czynić" - przekonywała Jacyna-Witt.



Radna KO Elżbieta Kozłowska odpowiadała, że jak była sesja specjalna sejmiku w Świnoujściu, to działacze PiS nie przyszli.



- Moglibyśmy jako radni - świnoujscy radni i pan prezydent - przedstawić propozycje, co można zrobić, żeby uratować to miejsce. To miejsce, gdzie stocznia powinna być, bo Świnoujście ma tradycje stoczniowe - przekonywała Kozłowska.



Pieniądze ze sprzedaży zakładu w Świnoujściu mają być przeznaczone na inwestycje w Gryfii. Pracę straciło około 200 osób. Prezes stoczni tłumaczy, że mogą pracować w Szczecinie.