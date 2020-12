Unia Europejska to zysk, ale również koszty

To nie jest darmowa gotówka, którą daje Unia. Polska również ponosi koszty bycia we Wspólnocie - mówił w "Rozmowie pod krawatem" prezes Instytutu Jagiellońskiego, Marcin Roszkowski. Jego instytucja zajmuje się specjalistycznymi analizami i promocją myśli wolnorynkowej.

Ekspert mówił, że całościowo ocenia bilans naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej jako pozytywny. Przy czym zwrócił uwagę, że Polska też wpłaca pieniądze do budżetu Wspólnoty i poniosła określone koszty integracji.- To nie jest tak, jak chcieliby niektórzy euroentuzjaści: darmowa gotówka, która łaskawie do nas trafia. Trafia do nas pieniądz, który jest "oznaczony", a poza tym Polska otworzyła rynek na konkurencję z państw Wspólnoty, których firmy zaczęły konkurować "wygryzając" dużą część firm polskich, szczególnie tych dużych. To są koszty tego, że jesteśmy członkami Unii, to jest pozytywne, ale o kosztach też trzeba pamiętać - podkreślił.Prezes Instytutu Jagiellońskiego zwracał uwagę, że obecna Unia Europejska jest inną organizacją niż ta, do której wstępowaliśmy. Roszkowski mówił o tendencjach federalistycznych, czyli próbach zwiększania roli Wspólnoty w państwach członkowskich.