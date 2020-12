List części samorządowców do szefowej KE. Politycy komentują w "RSnW"

Część polskich i węgierskich samorządowców - nie zgadzając się z wetem złożonym przez rządy swoich krajów - postanowiło napisać list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Podkreślili w nim, że głos PiS-u nie jest głosem wszystkich Polaków, a głos Viktora Orbana - wszystkich Węgrów.W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski mówił, że gra toczy się o bardzo poważną stawkę.- Mówimy o 750 mld złotych. To są pieniądze, które mogą zapewnić pewne poczucie bezpieczeństwa. PiS, jeżeli zawetuje, ma gwarancje, że wszystko straci, bez tych pieniędzy. To jest wiadome i oczywiste - powiedział Zalewski.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński mówił natomiast, że ten list to przekroczenie kompetencji samorządów.- Politykę zagraniczną kreuje Rada Ministrów, a nie Prezydent miasta stołecznego Warszawy czy samorządowcy. To działanie antypolskie, trzeba powiedzieć wprost, raczej proniemieckie, jeżeli chodzi o oczekiwania prezydencji niemieckiej - podkreślił Mosiński.W czwartek w Brukseli rozpocznie się kolejny unijny szczyt w sprawie budżetu.