Nowy duży dok, to praca dla stoczniowych firm

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budowa nowego doku dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia", jest szansą dla tego zakładu - mówią eksperci.

Profesor Andrzej Banaszek z Towarzystwa Okrętowców Polskich "Korab" jest zwolennikiem tej inwestycji i przypomina, że dotychczas większość pieniędzy na przemysł okrętowy lokowano w Trójmieście.



- Jeśli chodzi o inwestowanie w środki wytwórcze, to bardzo dobrze. Z racji tego, że jest obecnie proces pogłębiania toru Szczecin-Świnoujście. Dzięki temu, nowy i większy dok, to jest inwestycja dosyć potrzebna Szczecinowi - mówi Banaszek.



Budowa doku da pracę stoczniom w regionie - mówi Zbigniew Jagniątkowski z firmy JPP Marine.



- To jest około 10 tysięcy ton stali i ponad rok budowy dla stoczni szczecińskiej. Firmy, które tam są, miałyby zajęcie w dzisiejszych, dosyć ciężkich czasach. Dzisiaj tak bardzo pracy nie ma dla tych firm, które są na stoczni. I to jest dobre rozwiązanie, żeby takie coś wyszło. Teraz trzeba to tylko sfinansować - mówi Jagniątkowski.



Nowy duży dok dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" ma być wybudowany z pieniędzy Funduszu Rozwoju Spółek. Pozwoli remontować największe statki, jakie ma m.in. Polska Żegluga Morska. Dodatkową inwestycją będzie przystosowanie nabrzeża do dużego doku i budowa tzw głębi dokowej, czyli miejsca, gdzie dok ma się zanurzać.