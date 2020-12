Blisko 200 milionów złotych trafiło do samorządów z regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz przekazał symboliczne czeki burmistrzom i wójtom, którzy wzięli udział w II turze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie otrzymały między innymi gminy Gryfino, Marianowo czy Maszewo. W sumie to ponad 188 milionów złotych przekazanych dla samorządów z regionu.



Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podkreśla, że fundusz to szansa na rozwój dla samorządów.



- To wyjątkowy program, który w stu procentach pokrywa koszty związane z różnymi inwestycjami, które są przeprowadzane w danym samorządzie - mówi Subocz.



Do tej pory biedniejsze gminy rzadziej brały udział w takich projektach, bo nie miały wkładu własnego - dodaje Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Które to zawsze mówią: nie ma u nas szczególnego przemysłu, dużych zakładów, które mogą coś nam sfinansować, dołożyć się do naszego lokalnego budżetu. I tutaj rzeczywiście mamy tę niezwykłą historię stuprocentowego dofinansowania - mówi Dobrzyński.



Pieniądze można zainwestować w pomoc mieszkańcom gmin - komentuje Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.



- Otrzymaliśmy już od rządu polskiego 2,5 miliona na żłobek, który dał rodzicom możliwość pracy. Ta propozycja, żeby budować Polskę, przekazywać wsparcie dla naszych samorządów, to jest to, o co nam chodzi, ludziom, którzy są patriotami - mówi Sawaryn.



Łącznie w dwóch turach Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów województwa zachodniopomorskiego trafiło 490 milionów złotych. Środki otrzymało 130 gmin - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.