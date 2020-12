Jakubiak ostro o Trzaskowskim

- Warszawa powinna być dumnym miastem każdego Polaka, a nie polem eksperymentów ideologicznych - mówił Marek Jakubiak, lider Federacji dla Rzeczpospolitej w "Rozmowie pod Krawatem".

"Jest fajnie" - ironizował Jakubiak oceniając projekt kartek świątecznych przygotowanych przez stołeczny urząd. Kartek, w których nie ma mowy o faktycznym wymiarze świąt Bożego Narodzenia. To, zdaniem polityka, wpisuje się w ogólną niemoc i pozorowane działania prezydenta Rafała Trzaskowskiego.- Fajnie, bo prezydent Warszawy ma czas na kampanię prezydencką, potem jedzie na miesięczny urlop, później jest na dwutygodniowym zwolnieniu. Wysadzają mu po kolei ścieki do Wisły, miasto aż kwiczy z braku zarządzania, pobieranie coraz wyższych opłat. Jest według niego fajnie, on nie będzie współfinansował policji, ma być po prostu fajnie. A ja uważam, że Warszawa nie ma być fajnie, tylko ma być stolicą Polski, dumnym miastem każdego Polaka - komentuje Jakubiak.Marek Jakubiak startował w wyborach na prezydenta Warszawy, dostał niespełna 3 procent głosów.