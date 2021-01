Nowe lodołamacze powstają w stoczni Gryfia

Fot. RZGW Gdańsk Fot. RZGW Gdańsk Fot. RZGW Gdańsk

Lodołamacz "Puma" gotowy do pracy. Statek wybudowany przez Morską Stocznię Remontową Gryfia został odebrany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- Drugi lodołamacz liniowy "Narwal" jest w trakcie odbioru - mówi Bogusław Pinkiewicz z RZGW w Gdańsku. - Lodołamacze przeznaczone są do pracy na dolnej Wiśle, czyli na odcinku od ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, do zapory we Włocławku. Obecnie posiadamy pięć lodołamaczy. Są to jednostki zbudowane w drugiej połowie lat 80. Utrzymane są w dobrym stanie, dzięki staraniom naszych pracowników, ale jednak są to już jednostki leciwe pod względem technologicznym, dlatego uzupełniamy flotę o nowe statki.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia rozpoczęła już budowę kolejnych statków, tym razem będą to lodołamacze liniowe - mówi prezes Gryfii Krzysztof Zaremba. - Dwa następne są w budowie. Jesteśmy zadowoleni z kontynuacji tego kontraktu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie nieprawdziwe informacje, które wcześniej ukazywały się w mediach, dotyczące budowy, one spotkają się z naszą reakcją, jeśli chodzi o kroki prawne, które już podjęliśmy.



Projekt budowy lodołamaczy kosztował 74 miliony złotych.