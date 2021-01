Wojewoda unieważnia stanowisko sejmiku w sprawie negocjacji budżetu UE

Zachodniopomorski wojewoda unieważnia stanowisko sejmiku w sprawie negocjacji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.

Na początku grudnia z inicjatywy KO przy sprzeciwie PiS, większość przegłosowała dokument, w którym czytaliśmy między innymi, że "sejmik nie zgadza się z polityką polskiego rządu".Nadzorujące pracę samorządów biuro prawne wojewody oceniło, że uchwałę należy unieważnić. Jak tłumaczy wojewoda Zbigniew Bogucki, sejmik nie jest upoważniony do zajmowania się polityką zagraniczną Polski.- To są uchwały organów władzy publicznej. To nie są stanowiska jednego czy drugiego radnego, klubu radnych. To nie są konferencje prasowe. To są akty, które są podejmowane kolegialnie w oparciu o konkretne przepisy i nie można rozszerzać swoich kompetencji, nie można tych kompetencji domniemywać. To by prowadziło tak naprawdę do sytuacji, w której obywatel nie wiedziałby za co dany organ jest odpowiedzialny, co może, a czego nie może mu nakazać - powiedział wojewoda zachodniopomorski.Wcześniej - z tych samych powodów czyli przekroczenia kompetencji - wojewoda unieważnił apel radnych Świnoujścia w sprawie negocjacji unijnego budżetu. Podobnie jak nieważne jest stanowisko Rady Miasta Szczecin wspierające Strajki Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.W każdym z tych przypadków, decyzję o ewentualnych odwołaniach do sądu administracyjnego podejmą radni i wspierający ich prawnicy.