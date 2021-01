Właściciel lodowiska-kwiaciarni zbiera pieniądze. Na walkę przed sądem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tomasz Fornalski, właściciel lodowiska na osiedlu Majowym w Szczecinie, założył zbiórkę na jednym z portali i prosi ludzi o pieniądze. Chce zebrać 950 tysięcy złotych - jak pisze - "na walkę z aparatem państwowym".

O lodowisku zrobiło się głośno, kiedy zamieniło się w kwiaciarnię. Wówczas na antenie Radia Szczecin Małgorzata Kapłan, rzeczniczka szczecińskiego sanepidu mówiła, że lodowisko po kontroli zostało zamknięte. Fornalski zapowiada pozew przeciwko inspektorce, która przeprowadziła kontrolę.



- Można powiedzieć, że zostałem małym celebrytą, bo nawet na Tajwanie o mnie pisano. Chciałbym po prostu normalnie zarabiać. Za radą moich radców prawnych będę próbował uzyskać informację, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu w stosunku do mojej osoby, żeby odpowiednie kroki przedsięwziąć i również szykujemy się do pozwu cywilnego do pani inspektor - zapowiada Fornalski.



Ze względu na narodową kwarantannę lodowiska i inne obiekty sportowe powinny być zamknięte. Szczecińskie lodowiska od wczoraj wznowiły działalność i prowadzą szkółki łyżwiarskie.



Jak poinformowała nas w poniedziałek Małgorzata Kapłan, na ten moment Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie udziela żadnych komentarzy w tej sprawie.

