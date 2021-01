Afrykańscy goście w Akademii Sztuki [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przebyli ponad 6 tysięcy kilometrów, aby zdobyć wiedzę. To naukowcy kenijskiego uniwersytetu w Pwani, którzy - w ramach międzynarodowej współpracy - przylecieli do Szczecina.

Wykładowcy uniwersytetu w Pwani zwiedzali dziś gmach Akademii Sztuki. Zaglądali do różnych pracowni, sal wykładowych czy nawet na zaplecza. Jak mówił doktorant Frederick Ndegwa, starali się zapamiętywać jak najwięcej.



- Być oprowadzonym po całym budynku Akademii to dla nas naprawdę świetne doświadczenie. I naukowo, i artystycznie. Wszystko zobaczyliśmy na własne oczy. Studio malarskie, studio filmowe, studio muzyczne. To było po prostu wspaniałe - przyznaje Ndegwa.



Reporter Radia Szczecin zapytał też afrykańskich gości Akademii Sztuki o śnieg. - To dla nas niespotykanie zjawisko, bo zimą w Kenii temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza - mówi profesor Stephen Muoki. - Zima to jak białe szaleństwo. W Afryce mamy czarne szaleństwo, a tu białe.



Za kilka miesięcy, w ramach międzyuniwersyteckiej współpracy, szczecińscy studenci wybiorą się do Afryki.