Dok dla Gryfii - pierwsze pieniądze na koncie Szczecińskiego Parku Przemysłowego

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsza przedpłata na zakup materiałów do budowy nowego dużego doku dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia trafiła do Szczecińskiego Parku Przemysłowego. To dawna Stocznia Szczecińska będzie głównym wykonawcą doku.

Kontrakt został już uruchomiony, mówi Małgorzata Jacyna-Witt z rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego Stoczni Szczecińskiej.



- Dok jest w tej chwili projektowany, z tym że wszystkie uzgodnienia techniczne, jak ma zostać zaprojektowany zostały już ujęte w kontrakcie. W związku z tym jest to tylko działanie techniczne - wyjaśnia Małgorzata Jacyna-Witt.



Kontrakt na budowę doku podpisali Szczeciński Park Przemysłowy i Fundusz Rozwoju spółek, który finansuje inwestycje.



- Szczeciński Park Przemysłowy, czyli szczecińska stocznia, będzie głównym wykonawcą, natomiast podwykonawcami będą przede wszystkim te firmy, które funkcjonują na terenie stoczni, mamy już wstępne oferty od tych firm, oraz inne firmy funkcjonujące na terenie Szczecina. To jest dla nas najważniejsze, żeby jak najwięcej pieniędzy z tego tytułu pozostało w naszym mieście - dodaje Jacyna-Witt.



Nowy dok dla Gryfii będzie miał 235 metrów długości i 27 tysięcy ton nośności. Wartość kontraktu to 120 milionów złotych. Szacuje się, że budowa potrwa półtora roku.