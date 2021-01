Ostatnie pożegnanie Jerzego Mużyło

Z jego inicjatywy w Szczecinie powstał pomnik poświęcony Pamięci Ofiar nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Fot. www.facebook.com/bartek.ilcewicz

W sobotę odbędzie się pogrzeb wieloletniego prezes Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć. Jerzy Mużyło spocznie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej im. św. Jakuba. Natomiast około godziny 12:00 po mszy świętej, spod bramy głównej na cmentarzu wyruszy kondukt żałobny do miejsca pochówku.



- Ziemia szczecińska straciła wybitnego człowieka, dbał o prawdę historyczną i pamięć pomordowanych na Kresach - tak Jerzego Mużyłę wspomina ks. Kazimierz Łukjaniuk. Ks. Łukjaniuk zastąpił Jerzego Mużyłę na stanowisku prezesa w Stowarzyszeniu "Kresy Wschodnie".



- To była tak idealna współpraca. Szkoda by było zmarnować jego dorobek. Był wielkim i wspaniałym człowiekiem, z którego brałem przykład i uczyłem się takiej działalności właśnie społecznej. My chcemy tylko jedno - chcemy upamiętnić tych ludzi, którzy tam zginęli, a tam zginęło 120, a według niektórych statystyk, nawet 160 tysięcy Polaków - opowiada ks. Łukjaniuk.



Dodajmy, że Jerzy Mużyło był m.in. inicjatorem budowy pomnika "Pamięci Ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947".