Droga w Ustowie jak szwajcarski ser, więc kierowcy jeżdżą pod prąd [ZDJĘCIA]

Starostwo Powiatowe w Policach zapowiada remont drogi Ustowo-Siadło Górne.

Po ostatnich mrozach nawierzchnia przypomina szwajcarski ser. By ominąć dziury kierowcy jeżdżą przeciwległym pasem, nie jest bezpiecznie - o sprawie informowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



Są problemy z dostawami mas bitumicznych - mówiła Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach.



- Są zamknięte, są przestoje technologiczne. Jednak tutaj dokładamy wszelkich starań, żeby w tym tygodniu dostać jedną ekipę remontową i do tych remontów przystąpić - mówiła Sochanowska.



Coroczne prowizoryczne łatanie dziur ma się zakończyć po gruntownym remoncie drogi. Ten jest jest zaplanowany na ten rok, po uzyskaniu dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość prac to ok. 2 mln zł.